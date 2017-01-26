FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ GERGİNLİK
Euroleague'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç öncesi gerginlik arttı. Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu'nun FBTV'ye yaptığı açıklamalara, sarı-kırmızılı kulüp resmi sitesinden tepki gösterdi.
Fenerbahçe ile Galatasaray Erkek Basketbol takımları bu akşam Euroleague'de Ülker Arena'da derbi maçta karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi iki cepheden sıcak açıklamalar var.
FBTV'ye maç öncesi röportaj veren Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu "Ben tribünlerin dolacağını biliyorum. Çeşitli provokasyonlar olacaktır her zaman olduğu gibi. Kesinlikle bu provakasyonlara gelmeyelim çünkü önümüzde CSKA Moskova maçı var. Herhangi bir ceza bizim için iyi olmaz. Bilindik kişiler tarafından çeşitli provokasyonlar yapılabilir. Bunlara gelmeyelim. Biz oyunumuza konsantre olacağız." açıklamasını yapmıştı.
Galatasaray'dan büyük tepki
Mehih Mahmutoğlu'nun bu açıklamalarının ardından Galatasaray resmi internet sitesinden tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada;
"Fenerbahçe Basketbol Takım Kaptanı ve A Milli Takım oyuncusu Melih Mahmutoğlu'nun bugün Euroleague'de oynanacak derbi öncesi kulüp kanalına yaptığı açıklamaları şaşkınlık ve esefle karşıladık. Bu tür provokatif açıklamaları şiddetle kınıyor; takdiri spor kamuoyuna bırakıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Maç öncesi yaşanan bu gelişmelerin mücadeleye nasıl yansıyacağı büyük merak konusu oldu.
kaynak:fanatik
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar