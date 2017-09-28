Fenerbahçe bu sezon Makendon takımı Rabotnicki'den 180 bin euroya aldığı Eljif Elmas'ın sözleşmesine 23 milyon Euro serbest kalma bedeli ekleyecek.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan genç yıldız adayı Eljif Elmas'ın serbest kalma bedeli belirledi. Sarı lacivertli yönetim 180 bin Euro serbest kalma bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Eljif Elmas için radikal bir karar aldı.

23 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLDİ

Geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Eljif Elmas ile sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe yönetimi genç yıldız adayının serbest kalma bedelini belirlemiş durumda. Makedon oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe, sözleşmeye serbest kalma bedeli olarak 23 milyon Euro yazacak. Eljif bu rakamla Sarı-Lacivertli takımın en değerli oyuncusu olacak.

FENERBAHÇE MAKEDONYA'DA YILDIZ AVINA ÇIKIYOR

Makedon pazarına yönelen Fenerbahçe'nin Eljif Elmas gibi yetenekleri takip ettiği öğrenildi. Önümüzdeki yıllarda genç yeteneklerin Fenerbahçe'yekazandırılacağı ve çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: haberinburada