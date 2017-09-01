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Fenerbahçe, Hücum Hattını Oumar Niasse'la Zenginleştirmek İstiyor

FENERBAHÇE, HÜCUM HATTINI OUMAR NİASSE'LA ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYOR

Hücum hattına destek yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Everton'da beklentileri bir türlü karşılayamayan eski Akhisar Belediyesporlu Oumar Niasse'ı kiralamak için harekete geçti.

Tarih : 01 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Hücum Hattını Oumar Niasse'la Zenginleştirmek İstiyor(10/10)6

Hücum hattını güçlendirmek konusunda kararlı olan Fenerbahçe, Everton'da forma şansı azalan Oumar Niasse için düğmeye bastı. Senegalli forveti kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Kanarya, 2 milyon Euro'yu gözden gözden çıkardı.

HEDEF OUMAR NİASSE

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, hücumuna yeni yıldızlar katmak için 8 Eylül'de bitecek olan transfer dönemini en iyi şekilde sonuçlandırmak istiyor. İşte bu doğrultuda birçok isimle temasta olan Sarı- Lacivertliler, hem forvet hattında hem de kanatlarda oynayabilen bir isme yöneldi. Fener'in hedefindeki oyuncunun da, İngiltere Premier Ligi'nde Everton'da kadroya girmekte zorlanan Oumar Niasse olduğu bildirildi.

Geçmişte Türkiye'de Akhisar forması giyen Niasse için kiralama formülünün devreye sokulduğu öğrenildi. Kanarya'nın, kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve karşı tarafa teklifini ilettiği ifade edildi.

KOEMAN'IN GÖZÜNE GİREMEDİ

Yaz döneminde istediği teklifleri alamayan 27 yaşındaki forvetin de, Fenerbahçe'ye oldukça sıcak baktığı konuşuluyor. Everton'da teknik direktör Ronald Koeman'ın bir türlü gözüne giremeyen ve Wayne Rooney'nin takıma katılmasıyla oynama şansı iyice azalan Senegalli futbolcu, bu sezonki tek resmi maçını U23 Takımı'yla, Chelsea'nin U23 ekibine karşı oynamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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