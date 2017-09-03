FENERBAHÇE, LAZAR MARKOVİC'İ TEKRAR KİRALAYACAK
Fenerbahçe, Liverpool'da forma giyen eski futbolcusu Lazar Markovic'i tekrar kiralamak için teklifte bulundu.
F.Bahçe sağ kanat arayışlarını sürdürürken, sarılacivertlilere son aday İngilizlerden geldi.
İngiliz Daily Express'in haberine göre, Fenerbahçe daha önce kiraladığı Lazar Markovic'i tekrar kiralamak istediğini iddia etti.
Liverpool'un Markovic'i kiralamak istediği, oyuncunun da yeniden Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Markovic'in sakatlığını tamamen atlattığı ve düzenli futbol oynamak istediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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