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fenerbahçe, mehmet ekici ile anlaştı

FENERBAHÇE, MEHMET EKİCİ İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe'de uzun süredir aranan 10 numaranın adı iyice belli oldu: Mehmet Ekici...

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:29
Puan Ver : Fenerbahçe, Mehmet Ekici İle Anlaştı(5/10)6


Fenerbahçe'de uzun süredir aranan 10 numaranın adı iyice belli oldu: Mehmet Ekici... Yıldız futbolcuyla daha önce el sıkışan sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor'la da anlaşma sağlanacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Bordo-mavili takımın Belek kampına dün akşam katılan Mehmet Ekici için pazarlık masasında üç seçenek yer alıyor. Buna göre ya Aatif ya da Miroslav Stoch, Mehmet Ekici ile takas edilecek.



Bu iki formül olmazsa transfer takas olmadan para karşılığında bitirilecek. Trabzonspor'un bir önerisi daha vardı ama bu sarı-lacivertli kulüpten geri döndü. Ersun Yanal'ın çok istediği Fernandao'ya vize çıkmadı. Fenerbahçe'den gelen bilgilere göre, hangi yolla olursa olsun görüşmeler bu hafta içinde mutlaka bitirilecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalanacak 26 yaşındaki futbolcu cuma günü de F.Bahçe kampına katılacak.



 



kaynak:sabah








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