Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli bir taraftarın saldırmak istediği iddia edildi.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Karşılaşmanın ardından, Beyaz TV'nin iddiasına göre, Ülker Stadı'ndaki otoparkta bulunan Şenol Güneş'e bir taraftar saldırmak istedi. Bu sırada Şenol Güneş'in taraftara herhangi bir şey söylemediği ve duruma çevredekilerin müdahale ettiği belirtildi.

"VODAFONE PARK'A GELİN DE TARAFTAR GÖRÜN"

Bu sırada Beşiktaş'ta tercüman olarak görev yapan Halil Yazıcıoğlu'nun "Terbiyesizler, Vodafone Park'a gelin de taraftar görün" dediği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada