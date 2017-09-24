FENERBAHÇE OTOPARKINDA ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRI GİRİŞİMİ
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide hakem Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı-lacivertli bir taraftarın saldırmak istediği iddia edildi.
ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ
Karşılaşmanın ardından, Beyaz TV'nin iddiasına göre, Ülker Stadı'ndaki otoparkta bulunan Şenol Güneş'e bir taraftar saldırmak istedi. Bu sırada Şenol Güneş'in taraftara herhangi bir şey söylemediği ve duruma çevredekilerin müdahale ettiği belirtildi.
"VODAFONE PARK'A GELİN DE TARAFTAR GÖRÜN"
Bu sırada Beşiktaş'ta tercüman olarak görev yapan Halil Yazıcıoğlu'nun "Terbiyesizler, Vodafone Park'a gelin de taraftar görün" dediği ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar