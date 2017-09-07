FENERBAHÇE, ROBİN VAN PERSİE'YE PARA CEZASI KESİYOR
Fenerbahçe, "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması beni üzdü." diyen Robin van Persie'ye 20 bin Euro ceza kesecek.
Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim. Hollandalı golcüye yaptığı açıklama nedeniyle para cezası verilmesi gündemde.
YÖNETİM, 20 BİN EURO CEZA KESECEK
Yönetim bu konuyu hafta içerisinde görüşüp karara bağlayacak. Oyuncuya 20 bin Euro ceza verilmesi gündemde.
Bilindiği gibi sakatlığını ileri sürerek Fenerbahçe'de idmanlara çıkmayan Hollandalı, milli takımda forma giymiş ve sakatlanmıştı.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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