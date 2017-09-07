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Fenerbahçe, Robin van Persie'ye Para Cezası Kesiyor

FENERBAHÇE, ROBİN VAN PERSİE'YE PARA CEZASI KESİYOR

Fenerbahçe, "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması beni üzdü." diyen Robin van Persie'ye 20 bin Euro ceza kesecek.

Tarih : 07 Eylül 2017, 09:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Robin Van Persie'ye Para Cezası Kesiyor(8/10)4

Fenerbahçe'nin yaptığı sakatlık açıklamasının ardından "Benim iznim ve rızam olmadan açıklama yapılması üzdü" diyen Robin van Persie, yönetimin hedefindeki isim. Hollandalı golcüye yaptığı açıklama nedeniyle para cezası verilmesi gündemde.

YÖNETİM, 20 BİN EURO CEZA KESECEK

Yönetim bu konuyu hafta içerisinde görüşüp karara bağlayacak. Oyuncuya 20 bin Euro ceza verilmesi gündemde.

Bilindiği gibi sakatlığını ileri sürerek Fenerbahçe'de idmanlara çıkmayan Hollandalı, milli takımda forma giymiş ve sakatlanmıştı.

Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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