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fenerbahçe, sosa için milan ile anlaştı

FENERBAHÇE, SOSA İÇİN MİLAN İLE ANLAŞTI

Calciomercato sitesinin direktörü Lorenzo Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'ya olan olan ilgisine dair önemli detaylar paylaştı.

Tarih : 17 Ocak 2017, 17:45
Puan Ver : Fenerbahçe, Sosa İçin Milan İle Anlaştı(10/10)7


Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferi için Milan'la görüştüğünü söylerken, "Milan, onu Beşiktaş'tan transfer ettiği fiyata, yani 7.5 milyon Euro'ya satmak istiyor. Eğer sezon sonuna kadar kiralama olursa bu fiyat sezon sonu ödenecek. Fenerbahçe, Milan'la anlaştı" dedi.Di Caprio iki kulübün transfer için anlaşmasına rağmen Sosa'nın sorun çıkardığını belirtti:





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