FENERBAHÇE, SOSA İÇİN MİLAN İLE ANLAŞTI
Calciomercato sitesinin direktörü Lorenzo Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa'ya olan olan ilgisine dair önemli detaylar paylaştı.
Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Di Caprio, Fenerbahçe'nin Jose Sosa transferi için Milan'la görüştüğünü söylerken, "Milan, onu Beşiktaş'tan transfer ettiği fiyata, yani 7.5 milyon Euro'ya satmak istiyor. Eğer sezon sonuna kadar kiralama olursa bu fiyat sezon sonu ödenecek. Fenerbahçe, Milan'la anlaştı" dedi.Di Caprio iki kulübün transfer için anlaşmasına rağmen Sosa'nın sorun çıkardığını belirtti:
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