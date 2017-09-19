Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'la görüştü ve Robin van Persie, Aatif Chahechouhe ile Roman Neustadter'in gönderilmesini istedi.

Fenerbahçe'de bir yandan Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılma planı yapılırken, diğer yandan da devre arasında yapılacak transferler gündeme geldi.

Sarı lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, bir zirve gerçekleştirerek takımdan bir isim gönderme kararı aldığı bildirildi. Gönderilecek futbolcudan kalan parayla da yeni bir transferin gerçekleştirileceği belirtildi.

O İSİMLER BELLİ OLDU

Kanarya'da yüksek yıllık ücreti olan Robin van Persie başta olmak üzere Aatif Chahechouhe ve Roman Neustadter gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu oyuncuların gönderilmesi performansına ve gelecek tekliflere göre değerlendirileceği ifade edildi.

Kaynak: haberinburada