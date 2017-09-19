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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 Futbolcunun Biletini Kesti

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN, 3 FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aziz Yıldırım'la görüştü ve Robin van Persie, Aatif Chahechouhe ile Roman Neustadter'in gönderilmesini istedi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 Futbolcunun Biletini Kesti(6/10)2

Fenerbahçe'de bir yandan Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılma planı yapılırken, diğer yandan da devre arasında yapılacak transferler gündeme geldi.

Sarı lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman, bir zirve gerçekleştirerek takımdan bir isim gönderme kararı aldığı bildirildi. Gönderilecek futbolcudan kalan parayla da yeni bir transferin gerçekleştirileceği belirtildi.

O İSİMLER BELLİ OLDU

Kanarya'da yüksek yıllık ücreti olan Robin van Persie başta olmak üzere Aatif Chahechouhe ve Roman Neustadter gönderilmesi düşünülen isimler arasında yer aldığı öğrenildi. Bu oyuncuların gönderilmesi performansına ve gelecek tekliflere göre değerlendirileceği ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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