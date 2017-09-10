FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN, BAŞAKŞEHİR'İN SON GOLÜYLE KAHROLDU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dün akşam oynanan maçta Başakşehir'in 90+3'te attığı golle adeta yıkıldı.
Fenerbahçe - Başakşehir maçı, büyük heyecana sahne oldu ve 90+3. dakikada Kerim Frei'ın golünün ardından Başakşehir'in 3-2'lik galibiyeti ile noktalandı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
Başakşehir 2. dakikada Attamah ve 32. dakikada Adebayor'un golleriyle öne geçti. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren goller ise 43. dakikada Dirar ve 78. dakikada Skrtel'den geldi. Fenerbahçe'nin 78. dakikada bulduğu golde Başakşehir ofsayt itirazları yaparken, yardımcı hakem Serkan Ok bayrağını kaldırdı, ancak Fırat Aydınus yardımcısı ile görüştükten sonra gol kararı verdi. Tam mücadele bu skorla sona erecek derken, Kerim Frei sahneye çıktı ve 90+3. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi.
AYKUT KOCAMAN YIKILDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu golün ardından büyük üzüntü yaşarken o saniyeler beIN Sports ekranlarında yer aldı.
Son dakika yenilen golden sonra Aykut Kocaman. pic.twitter.com/ecsysDaj1F— Medya Fenerbahçe (@MedyaFenerbahce) 10 Eylül 2017
Kaynak: haberinburada
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