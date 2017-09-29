FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ AYKUT KOCAMAN: BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER
Akhisarspor'a 1-0 yenildikleri maç sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bu hakem geçen sezon 3 kez Quaresma'yı atamadı. Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Akhisarspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda konuştu. Kocaman maçı değerlendirdikten sonra hakem Bülent Yıldırım'ı eleştirirken, "Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler" dedi.
Kocaman'ın sözleri şöyle;
"OYUNUN İLK PERİYODUNDA HER ŞEY YOLUNDAYDI"
"Oyunun özellikle ilk periyodunda her şey düşündüğümüz gibiydi. Direkt kaleye gitmeyi hedefleyen takımı iyi kontrol ettik. Temel problemimiz oyunu kazanma istediğimiz oyunu bireyselleştirmeye döndü. Son derece iyi oyunu kontrol ederken bir anda ataklar yemeye başladık. Bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Ama düzeltemeyeceğimiz şeyler de oldu.
"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Maçın 1. dakikasından itibaren anlıyorsunuz. Geçen gün dediğim şeyin aynısı oldu. Bizi Beşiktaş'ı yendiğimize pişman ettiler. Bütün hafta boyunca Beşiktaş'ı hakemle yenmişiz gibi hava oluştu. Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın 3 gün art arda, Fenerbahçe'nin maçı sanki hakemle kazanmış gibi yaptığı propogandanın izdüşümüydü bugün yaşananlar. Bu hakem geçen sezon 3 kez Quaresma'yı atamadı."
Kaynak: haberinburada
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