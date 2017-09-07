Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. İspanyol yıldızın Sarı-Lacivertli ekibe gelmesi an meselesi. Nabil Dirar'ın performansını yeterli bulmayan Sarı-Lacivertli kulüp, aradığı futbolcuyu Ada'da buldu. Valencia'da yıldızı parlayan ve 2010 yılında 27 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında Manchester City'e transfer olan David Silva Fenerbahçe ile anlaştı.

KULÜPLE DE OYUNCUYLA DA ANLAŞMA TAMAM

Hürriyet'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetim hem oyuncu ile hem de kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki futbolcu İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonu kupasını kazandı.

ESKİ HOCASI ARAGONES

İspanya Milli Takımı ile ilk maçına 20 yaşında çıkan David Silva'nın o takımda hocalığını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Luis Aragones yapmıştı. Yıldız futbolcu kulübü Manchester City ile 1 İngiliz Kupa şampiyonluğu, 1 İngiliz Süper Kupa şampiyonluğu, 2 kez de İngiliz şampiyonluğunu yaşadı. Valencia'da da oynadığı dönemde 1 İspanyol Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: haberinburada