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Fenerbahçe Vincent Janssen'in Bonservisinin Alınması İçin Düğmeye Bastı

FENERBAHÇE VİNCENT JANSSEN'İN BONSERVİSİNİN ALINMASI İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Fenerbahçe yönetimi bu sezon Tottenham'dan kiralanan 23 yaşındaki Vincent Janssen'in bonservisini almak için Tottenham'la görüşmelere başladı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Fenerbahçe Vincent Janssen'in Bonservisinin Alınması İçin Düğmeye Bastı(10/10)6

Fenerbahçe yönetimi Alanya ve Beşiktaş maçlarında sergilediği oyunla alınan galibiyetlerin mimarı olan 23 yaşındaki golcü oyuncu Vincent Janssen'in bonservisinin alınması için İngiliz kulübü Tottenham ile görüşmelere başladı.

Sarı-Lacivertliler, Janssen'i satmak istemeyen Tottenham yetkililerini ikna etmek için tüm şartları zorluyor. Londra kulübü geçtiğimiz sezon başarılı ismi 17 milyon sterlin karşılığında AZ Alkmaar'dan transfer etmişti. Janssen'in İngiliz kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

JOSEF DE SOUZA SATILACAK

UEFA kıskacında olan Fenerbahçe maliyetli transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza'yı satarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Bilindiği gibi transferin sonlarında Josef için Kanarya'ya West Bromwich Albion'dan 11.5 milyon euroluk bir tekanda gerçekleşmemişti.

İngiliz ekibi Josef'i yakından takip etmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Brezilyalı oyuncudan gelecek sıcak parayı Janssen'in bonservisi için kullanacak.

HOLLANDALI 35 KEZ TOPLA BULUŞTU

Beşiktaş maçında 1 gol atma başarısı gösteren Janssen, 21 kez ikili mücadeleye girdi. Bu ikili mücadelelerinin 7'sini kazanma başarısı gösterdi. 35 kez topla buluşan Janssen Beşiktaş'ın kalesine isabetli 1 şut çekti. 23 yaşındaki futbolcu, 19. dakikada Beşiktaş ceza alanı içerisinde Gary Medel'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyonun sonrasında beyaz noktanın başına geçen Brezilyalı Giuliano, topu ağlarla buluşturmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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