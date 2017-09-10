Aykut Kocaman'ı takımın başına geçiren Fenerbahçe, geride kalan 4 maçta 5 puan toplayabildi. Kocaman, Dick Advocaat'ın ilk 4 haftadaki 4 puanlık performansını geride bırakırken, Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın gerisinde kaldı.

YANAL YENİLGİYLE BAŞLAMIŞTI

Ersun Yanal yönetiminde 2013-14 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe lige deplasmandaki 3-2'lik Konyaspor mağlubiyetiyle başladı. Yanal'ın öğrencileri bu maçın ardından Eskişehirspor'u 1-0, Sivasspor'u 5-2 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi ve 4 maç sonunda 9 puan topladı. Ersun Yanal'ın ardından takımın başına yardımcısı İsmail Kartal getirildi. Bu sezonda ilk hafta Karabükspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe, 2. haftada Trabzonspor ile deplasmanda berabere kaldı. Kartal'ın ekibi bir sonraki maçta taraftarı önünde Gaziantepspor'u 1-0 yenerken, ligdeki ilk yenilgisini ise Akhisar deplasmanında elde etti. Sarı-lacivertliler bu maçta 2-0 mağlup oldu. Ersun Yanal'la 9 puan toplayan Fenerbahçe, bir sonraki sezona ise 4 maçta 7 puanla başladı.

EN İYİ PEREIRA

İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından Olympiakos'taki başarısıyla dikkat çeken Vitor Pereira'yı takımın başına getiren Fenerbahçe, lige de çok iyi bir giriş yaptı. Portekizli teknik adam önderliğinde ilk haftada Eskişehirspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, ardından Rizespor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 3. haftada Antalyaspor'u iç sahada 2-1, 4. haftada ise Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0'la geçerek 10 puan topladı. Vitor Pereira yönetiminde ilk 4 maçta toplanan 10 puan, 2009-2010 sezonunda Daum önderliğinde alınan 4 galibiyetlik performansın ardından yapılan en iyi başlangıç oldu.

EN KÖTÜSÜ ADVOCAAT

2016-17 sezonuna Pereira ile başlayan ancak Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi'nde Monaco'ya elenmesinin ardından takımın başına Dick Advocaat'ı getiren Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcının önderliğinde son yılların en kötü lig başlangıcına imza attı. Sarı-lacivertliler ilk haftada deplasmanda Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, 2. ve 3. haftada taraftarı önünde sahaya çıktı. Fenerbahçe bu maçlarda Kayserispor'la 3-3 berabere kalıp, Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ilk galibiyetini 4. haftada Kasımpaşa deplasmanında 5-1'le elde etti. Fenerbahçe, Advocaat yönetiminde son yılların en kötü başlangıcına imza atarak 4 haftada 4 puan toplayabildi. Advocaat'ın ardından Aykut Kocaman takımın başına gelirken, Fenerbahçe ilk 4 maç sonunda umduğunu bulamadı. Göztepe deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikle lige başlayan sarı-lacivertliler, ardından taraftarı önünde Trabzonspor'la yine 2-2 berabere kaldı. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kazanarak ilk galibiyetini alan Fenerbahçe, 4. haftada ligin güçlü ekiplerinden Medipol Başakşehir'e 3-2 kaybetti ve 5 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada