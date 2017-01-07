

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'ne dün gelen ve çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ekstra izinli olan Fernandao da bugün takıma dahil oldu.







Basına kapalı gerçekleştirilen ve dayanıklılık testinin yapıldığı antrenmana futbolcuların iki grup halinde katıldığı belirtildi.







Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.







kaynak:sabah