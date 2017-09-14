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Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Çalışmasıyla Aykut Kocaman'ın Gözüne Girdi

FENERBAHÇE'DE OZAN TUFAN, ÇALIŞMASIYLA AYKUT KOCAMAN'IN GÖZÜNE GİRDİ

Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki isim olan Ozan Tufan, son dönemdeki çalışmasıyla Aykut Kocaman'ın beğenisini topladı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Çalışmasıyla Aykut Kocaman'ın Gözüne Girdi(5/10)1

Ozan Tufan, belki de son yılların en çok konuşulan transferler operasyonun ardından gelmişti Fenerbahçe'ye... Bursaspor forması altında gösterdiği performansın ardından genç yaşta Milli Takım'a kadar yükselen 20 yaşındaki yeteneği bonservisine 7 milyon Euro ödenmişti. Bu durum kamuoyunu oldukça meşgul ederken, 'performansından' çok 'parası' ön plana çıkarılan Ozan, 3. sezonunu geçirdiği Sarı-Lacivertli kulüpte beklentilerin biraz altında kaldı. Düzenli şekilde forma şansı yakalasa da takımın başarısızlığı nedeniyle sert şekilde eleştirilen genç futbolcu, bu sezon kariyerine adeta yeni bir sayfa açtı.

KOCAMAN TAKDİR ETTİ

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Kamp döneminde fazla kiloları nedeniyle eleştirilen ancak teknik direktör Aykut Kocaman'la konuşup sezonu takım arkadaşlarından daha erken açan 22 yaşındaki futbolcu, fizeksel anlamda ideal hale gelmek için ekstra çalışmalar yapıyor. Teknik heyete danışarak bireysel antrenör tutan Ozan, antrenmanlar dışında ve izin gününde de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkmıyor. Özel hocasıyla ekstra çalışmalar yapan ve fiziksel açıdan güçlenmeye çalışan Ozan'ın bu gayreti teknik direktör Aykut Kocaman'ın da takdirini aldı. Genç oyuncunun özellikle Başakşehir maçında sergilediği futbolu beğenen deneyimli hocanın, öğrencisiyle yakından ilgilendiği mental anlamda da destek verdiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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