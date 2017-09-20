FENERBAHÇE'DE YOKLARI OYNAYAN EMENİKE, ŞİMDİ ŞOV YAPIYOR
Olympiakos, Yunanistan Kupası 2. Tur 5. Grup ilk maçında Asteras Tripolis'i konuk etti. Mücadeleye istekli başlayan Olympiakos, ilk yarıda bulduğu pozisyonları gole çevirmedi ve soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
EMENIKE GALİBİYETİ GETİRDİ
İkinci yarıda açılan Olympiakos, 71. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Emmanuel Emenike takımını 1-0 öne geçirdi. 78. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nijeryalı golcü, kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 84. dakikada Stavros Tsoukalas'un bulduğu gol Asteras için yeterli olmadı ve Olympiakos galibiyete uzandı. 2-1
Kaynak: haberinburada
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