Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle Slavia Prag'a satılmıştı. Çek futbolcu yeni kulübüne iyi bir başlangıç yapamadı.

6 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

6 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapmadı. Stoch ilk kez önceki gün Avrupa Ligi'nde oynanan ve Slavia'nın 1-0 kazandığı Maccai maçında 90 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada