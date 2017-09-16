FENERBAHÇE'DEN AYRILDI, YİNE YOKLARI OYNUYOR
Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle Slavia Prag'a satılmıştı. Çek futbolcu yeni kulübüne iyi bir başlangıç yapamadı.
6 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ
6 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapmadı. Stoch ilk kez önceki gün Avrupa Ligi'nde oynanan ve Slavia'nın 1-0 kazandığı Maccai maçında 90 dakika sahada kalabildi.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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