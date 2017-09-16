Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

FENERBAHÇE'DEN AYRILDI, YİNE YOKLARI OYNUYOR


Fenerbahçe'den ayrıldı, yine yokları oynuyor
Tarih : 16 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Fenerbahçe'den Ayrıldı, Yine Yokları Oynuyor(7/10)3

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, 3 kez farklı takımlara kiralandıktan sonra sonunda bonservisiyle Slavia Prag'a satılmıştı. Çek futbolcu yeni kulübüne iyi bir başlangıç yapamadı.

6 MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

6 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu henüz gol ya da asist katkısı yapmadı. Stoch ilk kez önceki gün Avrupa Ligi'nde oynanan ve Slavia'nın 1-0 kazandığı Maccai maçında 90 dakika sahada kalabildi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Den  Ayrıldı  Yine  Yokları  Oynuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER