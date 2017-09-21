FENERBAHÇELİ ALİ KOÇ, BAŞKANLIK İÇİN İLK ADIMI BUGÜN ATACAK
Fenerbahçeli Ali Koç, başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneğinden istifa ederek kulüp başkanlığı için ilk adımı atacak.
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği başkanlık konusunda yakın zamanda gelişmeler yaşanacak.
Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ali Koç ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nden istifa ederek, başkanlık için ilk adımı atacağını söyledi.
PERŞEMBE GÜNÜ KONUŞMA YAPACAK
1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 yılı nedeniyle gerçekleşecek olan balo bu akşam Four Seasons otelde gerçekleşecek. Gece 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç'un yapacağı konuşma 22.00'de den itibaren derneğin youtube kanalından canlı yayınlanacak.
Kaynak: haberinburada
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