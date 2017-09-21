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Fenerbahçeli Ali Koç, Başkanlık İçin İlk Adımı Bugün Atacak

FENERBAHÇELİ ALİ KOÇ, BAŞKANLIK İÇİN İLK ADIMI BUGÜN ATACAK

Fenerbahçeli Ali Koç, başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneğinden istifa ederek kulüp başkanlığı için ilk adımı atacak.

Tarih : 21 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Fenerbahçeli Ali Koç, Başkanlık İçin İlk Adımı Bugün Atacak(10/10)6

Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği başkanlık konusunda yakın zamanda gelişmeler yaşanacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Ali Koç ile ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı. Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nden istifa ederek, başkanlık için ilk adımı atacağını söyledi.

PERŞEMBE GÜNÜ KONUŞMA YAPACAK

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25 yılı nedeniyle gerçekleşecek olan balo bu akşam Four Seasons otelde gerçekleşecek. Gece 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Ali Koç'un yapacağı konuşma 22.00'de den itibaren derneğin youtube kanalından canlı yayınlanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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