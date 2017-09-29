FENERBAHÇELİ ELJİF ELMAS'IN YILLAR ÖNCE KADIKÖY BOĞA HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAFI ÇIKTI
Fenerbahçe'nin sezon başında Makedonya'nın Rabotniçki takımından transfer ettiği genç futbolcu Eljif Elmas'ın çocukluk hayali gerçekleşti.
'HAYALİM GERÇEK OLDU'
Dün düzenlenen basın toplantısında "Her zaman Fenerbahçe'de oynamak istiyordum ve şimdi hayalim gerçekleşti." diyen Elmas, futbola başlama hikayesini de şöyle anlatmıştı:
MAKEDONYA'DA FENERBAHÇE OKULUNA GİTTİ
"3 yaşında beri topla büyüdüm. Her gün top peşinde koşturuyordum. Babam da beni futbol okuluna yazdırmak istedi. 2007'de Fenerbahçe Tefeyyüz Futbol Okulu'na yazdırdı. Orada oynadıktan sonra Rabotniçki'ye gittim. 1 sene U17 oynadım, ardından A Takıma çıktım. 14 yaşında A takıma, 16 yaşımı doldurduğumda da ilk maçıma çıktım."
KADIKÖY BOĞA'DA FOTOĞRAFI VAR
18 yaşındaki futbolcunun çocukluk yıllarında Türkiye'ye geldiği ve Fenerbahçe ile özdeşleşen Kadıköy'deki Boğa Heykelinde fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.
İşte o kare:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar