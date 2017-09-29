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FENERBAHÇELİ ELJİF ELMAS'IN YILLAR ÖNCE KADIKÖY BOĞA HEYKELİ ÖNÜNDE FOTOĞRAFI ÇIKTI


Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Yıllar Önce Kadıköy Boğa Heykeli Önünde Fotoğrafı Çıktı
Tarih : 29 Eylül 2017, 17:10
Puan Ver : Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Yıllar Önce Kadıköy Boğa Heykeli Önünde Fotoğrafı Çıktı(7/10)3

Fenerbahçe'nin sezon başında Makedonya'nın Rabotniçki takımından transfer ettiği genç futbolcu Eljif Elmas'ın çocukluk hayali gerçekleşti.

'HAYALİM GERÇEK OLDU'

Dün düzenlenen basın toplantısında "Her zaman Fenerbahçe'de oynamak istiyordum ve şimdi hayalim gerçekleşti." diyen Elmas, futbola başlama hikayesini de şöyle anlatmıştı:

MAKEDONYA'DA FENERBAHÇE OKULUNA GİTTİ

"3 yaşında beri topla büyüdüm. Her gün top peşinde koşturuyordum. Babam da beni futbol okuluna yazdırmak istedi. 2007'de Fenerbahçe Tefeyyüz Futbol Okulu'na yazdırdı. Orada oynadıktan sonra Rabotniçki'ye gittim. 1 sene U17 oynadım, ardından A Takıma çıktım. 14 yaşında A takıma, 16 yaşımı doldurduğumda da ilk maçıma çıktım."

KADIKÖY BOĞA'DA FOTOĞRAFI VAR

18 yaşındaki futbolcunun çocukluk yıllarında Türkiye'ye geldiği ve Fenerbahçe ile özdeşleşen Kadıköy'deki Boğa Heykelinde fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.

İşte o kare:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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