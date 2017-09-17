FENERBAHÇELİ KAMENİ'NİN FORMASINDA ARMA OLMAMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe kalecisi Carlos Kameni'nin formasındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.
ARMAYI UNUTTULAR
Carlos Kameni'nin formasında Fenerbahçe armasının olmaması tepkilere neden oldu. Fenerbahçe yönetimi bu ihmalkarlık nedeniyle eleştirilirken, sosyal medyada taraftarlar olaya tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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