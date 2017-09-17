Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olurken, Fenerbahçe kalecisi Carlos Kameni'nin formasındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı.

ARMAYI UNUTTULAR

Carlos Kameni'nin formasında Fenerbahçe armasının olmaması tepkilere neden oldu. Fenerbahçe yönetimi bu ihmalkarlık nedeniyle eleştirilirken, sosyal medyada taraftarlar olaya tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada