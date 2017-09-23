Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Fenerbahçeli Skrtel, Sakatlığı Nedeniyle Beşiktaş Maçında Oynamayacak

FENERBAHÇELİ SKRTEL, SAKATLIĞI NEDENİYLE BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAMAYACAK

Fenerbahçe'nin Slovak oyuncusu Martin Skrtel, sakatlığı nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı. Skrtel'in yerine Neustadter'in oynaması bekleniyor.

Tarih : 23 Eylül 2017, 13:50
Puan Ver : Fenerbahçeli Skrtel, Sakatlığı Nedeniyle Beşiktaş Maçında Oynamayacak(10/10)6

Fenerbahçe, ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele, saat 19:30'da başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

SKRTEL KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de hafta içi takımla idmanlara çıkan ancak hazır olmayan Martin Skrtel, derbi maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında yer alamayacak. Dirar'ın yerine Alper Potuk'un, Skrtel'in yerine ise Neustadter'in oynaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçeli  Skrtel  Sakatlığı  Nedeniyle  Beşiktaş  Maçında  Oynamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER