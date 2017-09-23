Fenerbahçe, ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele, saat 19:30'da başlayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

SKRTEL KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de hafta içi takımla idmanlara çıkan ancak hazır olmayan Martin Skrtel, derbi maçın kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'de Nabil Dirar da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında yer alamayacak. Dirar'ın yerine Alper Potuk'un, Skrtel'in yerine ise Neustadter'in oynaması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada