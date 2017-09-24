Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbide inanılmaz bir an yaşandı.

BOMBAOŞ POZİSYONDA KAÇIRDI

Karşılaşmanın 76. dakikasında gelişen Fenerbahçe atağında Alper Potuk sol kanattan ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topta 'altı pas'ın içinde bulunan Ozan Tufan topa istediği gibi vuramadı ve top bomboş kalede direkten döndü.

TELEVİZYONUNU PARÇALADI

Kaçan gol taraftarlara saç baş yoldururken, tribünler kadar ekran başındaki taraftarları da çıldırttı.

Maçın ardından yayınlanan bir video ise sosyal medyada gecenin konusu oldu. Maçı evinde arkadaşlarıyla izleyen bir Fenerbahçe taraftarı, kaçan gol sonrası televizyonunu defalarca yumruklayarak parçaladı.

VİDEO FAKE

Ancak videonun kurgu olduğu, dikkatli gözlerden kaçmadı. Kalabalık arkadaş grubunun maçı canlı değil, TRT'deki özetinden izlediği ve pozisyonu zaten bildiği anlaşılırken; bir pozisyon uğruna kurban edilmiş gibi gösterilen televizyonun da zaten kırık olduğu görülüyor.

Kaynak: haberinburada