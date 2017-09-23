Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisinde eski oyuncuları Caner Erkin'i sahne dolarlarla protesto edecek. Sarı-lacivertliler, daha önce aynı hareketi Gökhan Gönül'e yapmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde eski oyuncuları Caner Erkin'i dolarlı protesto edecek.

Stat çevresinde destesi 1 TL'den üzerinde Caner Erkin'in fotoğrafının bulunduğu sahte dolarlar bulunuyor. Özellikle karşılaşmaya bozuk para sokamayacak olan taraftarlar, bozuk paralarını kullanarak bu dolarlardan satın alıyor.

DOLARLI PROTESTO

Maç esnasında Fenerbahçe'den İnter'e, İtalyan kulübünden de Beşiktaş'a transfer olan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Caner Erkin'e geçtiğimiz sezon Gökhan Gönül'e yapıldığı gibi dolarlı protesto yapılacak.

Kaynak: haberinburada