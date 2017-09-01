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Fenerbahçe'nin Aylarca İlgilendiği Lucas Perez, Deportivo'ya Gitti

FENERBAHÇE'NİN AYLARCA İLGİLENDİĞİ LUCAS PEREZ, DEPORTİVO'YA GİTTİ

Fenerbahçe'nin aylarca transferi için uğraştığı Arsenal'li Lucas Perez, transferin son gününde 1 yıllığına eski takımı Deportivo'ya kiralandı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Aylarca İlgilendiği Lucas Perez, Deportivo'ya Gitti(9/10)5

Bir dönem Fenerbahçe'nin de ilgilendiği golcü oyuncu Lucas Perez'in yeni takımı belli oldu.

ESKİ TAKIMINA DÖNDÜ

İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo, Lucas Perez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Deportivo'dan yapılan açıklamada satın alma opsiyonu olmadan Lucas Perez'in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

Lucas Perez ile Newcastle United ve Levante de ilgileniyordu ancak İspanyol golcü daha önce yaptığı açıklamada eski kulübü Deportivo'ya dönmek istediğini belirtmişti.

Lucas Perez, geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro bonservis karşılığında Deportivo'dan Arsenal'e transfer olmuştu ancak İngiltere'de beklentileri karşılayamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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