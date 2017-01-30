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fenerbahçe'nin istediği anderson için açıklama

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ ANDERSON İÇİN AÇIKLAMA

Brezilya basınına konuşan Internacional Başkan Yardımcısı, adı Fenerbahçe ile anılan Anderson hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarih : 30 Ocak 2017, 13:18
Puan Ver : Fenerbahçe'nin İstediği Anderson İçin Açıklama(6/10)6


Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Anderson için transfer açıklaması geldi.



Kulüp Başkan Yardımcısı Roberto Melo, Anderson'u elden çıkarmak istediklerini doğruladı. Melo, "Şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok" derken Brezilya basını bunu 'karamsar' bir ses tonu ile söylediğine dikkat çekti.



Melo ayrıca, "Bazı ülkelerde transfer dönemi devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz" diyerek gelecek tekliflere açık olduklarını da sözlerine ekledi.



TAKIM ARKADAŞININ BURNUNU KIRINCA GÖZDEN ÇIKARILDI



Fenerbahçe'nin de ilgilendiği belirtilen Anderson, 2015 Şubat ayında Manchester United'dan bonservissiz olarak transfer edilmişti.



Kırmızı beyazlı takımda bir türlü beklenen performansa ulaşamayan oyuncu geçtiğimiz Ekim ayında takım arkadaşı William ile kavga etmiş ve genç futbolcunun burnunu kırmıştı.



 



kaynak:sabah








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