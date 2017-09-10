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FENERBAHÇE'NİN OFSAYT TARTIŞMALI GOLÜ, GECEYE DAMGASINI VURDU


Fenerbahçe'nin ofsayt tartışmalı golü, geceye damgasını vurdu
Tarih : 10 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu(5/10)1

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 78. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin kullandığı korner sırasında Martin Skrtel'in kafa vuruşunda Gael Clichy'ye çarpan top ağlara gitti. Fırat Aydınus orta noktayı gösterirken, yardımcı hakem Serkan Ok ofsayt bayrağını kaldırdı.

İki hakemin farklı kararlarının ardından bir anda ortalık karıştı. Başakşehirliler, Fırat Aydınus'a, Fenerbahçeliler ise Serkan Ok'a koştu.

VOLKAN DEMİREL: HOCAM BEN GÖRDÜM, OFSAYT YOK

Fırat Aydınus ile Serkan Ok, pozisyonu konuşurken, iki takım futbolcuları da sık sık ikiliye birşeyler anlatmaya çalıştı. Volkan Demirel de kalesinden gelerek, Serkan Ok'a "Hocam ben gördüm, ofsayt yok" demesi kameralara yansıdı.

FIRAT AYDINUS VE SERKAN OK'UN KARARI GOL

1-2 dakikalık tartışmaların ardından Fırat Aydınus orta sahayı gösterdi ve Fenerbahçeliler büyük sevinç yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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