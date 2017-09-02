Lucas Perez, Ben Arfa, Gabigol, Gustavo Gomez gibi isimlerle yakın temas kursa da bu oyuncularda mutlu sona ulaşamayan F.Bahçe yönetimi, büyük bir ihtimalle Luis Neto ile transfer defterini de kapadı. Transfere hızlı bir giriş yapsa da ağustos ayının ortasından sonra durulan sarı-lacivertlilerin planlarını Josef De Souza bozdu. West Bromwich, Sambacı'yı almaktan vazgeçince frena basmak zorunda kalan yönetimi etkileyen bir diğer futbolcu ise Robin van Persie oldu.

BÜYÜK SÜRPRİZ OLMAZSA KADRO BÖYLE KALACAK

Hollandalı'yla bu yaz yolları ayırmanın hesapları yapılsa da Feyenoord oyuncunun maliyetini karşılayamadı. Hal böyle olunca sadece Soldado ile yetinmek zorunda kalan F.Bahçe, bir mucize olmazsa sezona bu kadroyla devam edecek.

Kaynak: GazeteVatan

Kaynak: haberinburada