Olay Görüntüler! Fabri, Sarhoş Halde Sigara Alırken Görüntülendi
Meltem'in Sevgilisi Olduğunu Öğrenen Haluk, Afallayıp Kaldı
Canlı Yayında Gözleri Dolu Dolu Hamileyim Dedi
Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek

FENERBAHÇE'NİN PLANLARINI ALTÜST ETTİ


Fenerbahçe'nin planlarını altüst etti
Tarih : 02 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Planlarını Altüst Etti(9/10)5

Lucas Perez, Ben Arfa, Gabigol, Gustavo Gomez gibi isimlerle yakın temas kursa da bu oyuncularda mutlu sona ulaşamayan F.Bahçe yönetimi, büyük bir ihtimalle Luis Neto ile transfer defterini de kapadı. Transfere hızlı bir giriş yapsa da ağustos ayının ortasından sonra durulan sarı-lacivertlilerin planlarını Josef De Souza bozdu. West Bromwich, Sambacı'yı almaktan vazgeçince frena basmak zorunda kalan yönetimi etkileyen bir diğer futbolcu ise Robin van Persie oldu.

BÜYÜK SÜRPRİZ OLMAZSA KADRO BÖYLE KALACAK

Hollandalı'yla bu yaz yolları ayırmanın hesapları yapılsa da Feyenoord oyuncunun maliyetini karşılayamadı. Hal böyle olunca sadece Soldado ile yetinmek zorunda kalan F.Bahçe, bir mucize olmazsa sezona bu kadroyla devam edecek.

Kaynak: GazeteVatan

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Planlarını  Altüst  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER