Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!

FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ İSTANBUL'DA


Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'da
Tarih : 08 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Fenerbahçe'nin Yeni Golcüsü İstanbul'da(8/10)4

Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'i taşıyan uçak bugün 12.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu, güvenlik görevlileri eşliğinde havalanından ayrıldı. 23 yaşındaki oyuncu, havalimanında FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Taraftara da mesaj veren Vincent Janssen, "Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Nin  Yeni  Golcüsü  İstanbul  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER