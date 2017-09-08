FENERBAHÇE'NİN YENİ GOLCÜSÜ İSTANBUL'DA
Fenerbahçe'nin kiralanması konusunda kendisi ve kulübü ile prensip olarak anlaşmaya vardığı, Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur ve Hollanda Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Vincent Janssen'i taşıyan uçak bugün 12.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.
"ÇOK MUTLUYUM"
Kulüp yetkililerinin karşıladığı oyuncu, güvenlik görevlileri eşliğinde havalanından ayrıldı. 23 yaşındaki oyuncu, havalimanında FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Böyle bir fırsat gelir gelmez, buraya gelmek istedim. Benim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.
"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Taraftara da mesaj veren Vincent Janssen, "Bu güzel kulübe geldiğim için çok mutluyum. Burada birçok başarı elde etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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