FENERBAHÇE'NİN YENİ LOGOSUNDAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka'dan renklerine bağladığı Brad Wanamaker transferini duyururken, ufak bir detay da dikkat çekti.
ARMADA YILDIZ VAR
Sarı-Lacivertli ekip, geçen sezon mükemmel bir performans gösterdiği Euroleague'de yaşadığı şampiyonluğunun ardından armasına bu şampiyonluğun simgesi olarak bir yıldız ekledi. Bu detay, Wanamaker'ın formayla çektirdiği fotoğraf sonucu belli oldu.
TARAFTARLAR ÇOK BEĞENDİ
Sarı-Lacivertli formaya gönül veren taraftarlar, yapılan bu ufak dokunuşu çok beğendi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda taraftarlar, kulübün yaptığı bu anlamlı dokuşuna yazılarında yer verirken, yapılan işin çok iyi olduğunu, gerisinin de gelmesini temenni ettiler.
Kaynak: haberinburada
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