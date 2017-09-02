Rusya'nın Zenit takımından Fenerbahçeye transfer olan Luis Neto, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Etiler'deki Nusr-et Restaurant'ta aldı.

İştahı yerinde olan Neto bir oturuşta kuzu kafes, küşleme, lokum olmak üzere 3 kilo et yedi.

Kaynak: haberinburada