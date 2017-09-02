FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ NETO, NUSR-ET'TE 3 KİLO ET YEDİ
Rusya'nın Zenit takımından Fenerbahçeye transfer olan Luis Neto, İstanbul'a gelir gelmez soluğu Etiler'deki Nusr-et Restaurant'ta aldı.
İştahı yerinde olan Neto bir oturuşta kuzu kafes, küşleme, lokum olmak üzere 3 kilo et yedi.
Kaynak: haberinburada
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