Giuliano'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Fluminense'nin Sambacı yıldızı Gustavo Scarpa için de harekete geçti. 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Paiva ile ilk görüşme yapıldı.

Son yıllarda kadrosuna kattığı Brezilyalı oyunculardan önemli katkı alan Fenerbahçe, rotasını yine Sambacı diyarına çevirdi. Zenit'ten Giuliano'yu transfer eden Sarı-Lacivertliler, bir süredir Palmeiras'ın yıldızı Dudu için girişimlerde bulunuyordu. Yönetimin, bir başka Brezilyalı Gustavo Scarpa için de harekete geçtiği öğrenildi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Bruno Paiva ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği ve Scarpa'nın durumu hakkında bilgi alındığı kaydedildi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Paiva, Fluminense'nin daha önce Palmeiras'ın yaptığı teklifi geri çevirdiğini ancak oyuncusunun da bu transferde isteksiz olduğu bilgisini verdi. Scarpa'nın kariyerine bundan sonra Avrupa'da devam etmeye sıcak bakacağını söyledi. Yönetim, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma garantisiyle 1 yıllığına kiralamayı planlıyor. Fluminense'nin ikna edilmesi konusunda ise Scarpa ve menajeri Paiva da Sarı- Lacivertliler'e destek verecek.

ORTA SAHANIN YILDIZI

Takımında 10 numaralı formayı terleten Gustavo Scarpa, orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Bu bölgede hücuma da katkı sağlayabilecek bir oyuncu arayışında olan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon 22 maçta 1 gol atıp 7 asist yapan genç futbolcuyu kadroda katmayı çok istiyor.

GUSTAVO SCARPA KİMDİR?

Adı: Gustavo Henrique Furtado Scarpa

■ Doğum tarihi: 5 Ocak 1994■ Doğum yeri: Campinas/Brezilya■ Kulübü: Fluminense■ Pozisyon: Orta saha, forvet arkası, kanatlar■ Ayak: Sol■ Boy: 1.77 m.■ Sözleşme: 31.12.2019■ Oynadığı takımlar: Guarani, Santos,Desportivo Brasil, Fluminense,Red Bull (Kiralık)

Kaynak: haberinburada