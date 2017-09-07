Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 2 gün kala Beşiktaş'ta da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Son ana kadar takıma takviye için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'a, Antalyaspor'dan ayrılmayı düşünen Samuel Eto'o'dan mesaj geldi.

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMADAN TÜRKİYE'DEN AYRILMAK İSTEMİYORUM"

Daha önce de ismi Kara Kartal'la anılan ve son olarak Fenerbahçe'nin de radarında olan Eto'o'nun, Beşiktaşlı yöneticilere, "Beni alın. Beşiktaş'ta futbol oynamadan Türkiye'den ayrılmak istemiyorum" dediği bildirildi.

"BONSERVİSİ HALLEDERSEN KAPIMIZ AÇIK"

Beşiktaş cephesinin de Kamerunlu yıldıza son derece olumlu baktığı ve 8 Eylül'de bitecek olan transfer dönemi öncesi, "Antalya ile yakın ilişkilerimiz bulunmuyor. Bu yüzden sorunu senin çözmen gerekiyor. Eğer bonservis olayını halledersen, kapımız açık" karşılığını verdiği bildirildi.

Kaynak: haberinburada