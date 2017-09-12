Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

Fenerbahçe'ye Şike İmasında Bulunan Galatasaraylı Yönetici, İstifa Etti

FENERBAHÇE'YE ŞİKE İMASINDA BULUNAN GALATASARAYLI YÖNETİCİ, İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe'ye şike göndermesinde bulunan Galatasaray Medya İletişim Direktörü İskender Baydar, görevini bıraktı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Fenerbahçe'ye Şike İmasında Bulunan Galatasaraylı Yönetici, İstifa Etti(5/10)1

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet sonrası şike iması içeren bir paylaşımda bulunan İskender Baydar, Galatasaray'daki görevinden istifa etti.

"İKİNCİ YARIDA 17'DE 17 YAPABİLİR"

Baydar maç sonrası yaptığı paylaşımda, 2010-2011 sezonuna atıfta bulunarak "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Ye  Şike  İmasında  Bulunan  Galatasaraylı  Yönetici  İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER