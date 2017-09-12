FENERBAHÇE'YE ŞİKE İMASINDA BULUNAN GALATASARAYLI YÖNETİCİ, İSTİFA ETTİ
Fenerbahçe'ye şike göndermesinde bulunan Galatasaray Medya İletişim Direktörü İskender Baydar, görevini bıraktı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında aldığı mağlubiyet sonrası şike iması içeren bir paylaşımda bulunan İskender Baydar, Galatasaray'daki görevinden istifa etti.
"İKİNCİ YARIDA 17'DE 17 YAPABİLİR"
Baydar maç sonrası yaptığı paylaşımda, 2010-2011 sezonuna atıfta bulunarak "Bence Aykut Kocaman'a gereken sabır gösterilirse ligin ikinci yarısında 17'de 17 yapabilir, bunu yapabileceğini geçmişte kanıtladı!" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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