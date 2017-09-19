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FENER'E BEKLENEN MÜJDE FIFA'DAN GELDİ


Fener'e beklenen müjde FIFA'dan geldi
Tarih : 19 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Fener'e Beklenen Müjde Fıfa'dan Geldi(10/10)6

FIFA, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için yaptığı başvuruyu kabul etti.

Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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