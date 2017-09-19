FENER'E BEKLENEN MÜJDE FIFA'DAN GELDİ
FIFA, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas için yaptığı başvuruyu kabul etti.
Sarı-lacivertliler, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcumuz Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğumuz futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edilmiştir. Söz konusu başvurunun kabulü ile ilgili belgeler bugün itibariyle FIFA tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir."
Kaynak: haberinburada
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