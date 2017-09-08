Fenerbahçe'nin Tottenham'dan yeni transferi Vincent Janssen'in, daha önce Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, teklif aldığını doğrulayarak "Menajerim bana Galatasaray ile görüştüğünü söylediğinde görüşmeleri bitirmesini söyledim. Bir seneyi doldurmadan Tottenham'dan ayrılmam söz konusu olamaz." şeklinde konuşmuştu.

22 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sezon başında AZ Alkmaar'dan Tottenham'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan Janssen, Tottenham formasıyla 27 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: haberinburada