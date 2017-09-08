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FENER'İN YENİ TRANSFERİ, 4 AY ÖNCE GALATASARAY'A KAPILARI KAPATTI


Fener'in yeni transferi, 4 ay önce Galatasaray'a kapıları kapattı
Tarih : 08 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Fener'in Yeni Transferi, 4 Ay Önce Galatasaray'a Kapıları Kapattı(7/10)3

Fenerbahçe'nin Tottenham'dan yeni transferi Vincent Janssen'in, daha önce Galatasaray'la görüştüğü ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın ilgilendiği futbolcu, teklif aldığını doğrulayarak "Menajerim bana Galatasaray ile görüştüğünü söylediğinde görüşmeleri bitirmesini söyledim. Bir seneyi doldurmadan Tottenham'dan ayrılmam söz konusu olamaz." şeklinde konuşmuştu.

22 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Sezon başında AZ Alkmaar'dan Tottenham'a 22 milyon euro karşılığında transfer olan Janssen, Tottenham formasıyla 27 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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