FENER'İN YILDIZI DERBİYE BÖYLE HAZIRLANIYOR
Fenerbahçe'nin bu sezonki flaş transferi ve en etkili ismi Mathieu Valbuena, Beşiktaş derbisi öncesi takım arkadaşlarıyla sohbetinde dev maçı iple çektiğini dile getirdi. Zorlu maç öncesi takım içindeki ortamı beğendiğini, bu havanın kendisi için çok iyi olduğunu ifade eden Fransız yıldız, "Alanyaspor karşısında iki gol attım. Sokağa çıktığımda, her gittiğim yerde büyük bir sevgi gördüm. Taraftarların sevgisi nedeniyle adeta yürüyemedim. Bu bana, 'derbide gol atsam nasıl olur' diye düşündürttü" dedi.
"BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GOL ATARAK TARAFTARLARI MUTLU ETMEK İSTİYORUM"
Takım arkadaşlarının derbi anılarını dinleyen ve eski maçlara dair görüntüleri izleyen Valbuena, "Böyle maçları kariyerimde çok oynadım, farklı atmosferleri olduğunu biliyorum. Derbiler, arzu ettiğim ve hayal ettiğim maçlar. Ben de bu tür anlarda daha farklı oynuyorum ve motive oluyorum. Beşiktaş derbisinde de gol atarak taraftarları mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Fransız yıldız, siyah-beyazlı takıma karşı daha önce Marsilya ve Lyon formasıyla 4 kez Beşiktaş'a rakip olmuş ancak gol atamamıştı.
Kaynak: haberinburada
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