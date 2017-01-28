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fenomen dayı vereceği oyu balkonuna astı!

FENOMEN DAYI VERECEĞİ OYU BALKONUNA ASTI!

'Bayrak asan dayı' olarak internette fenomen haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bu kez evin balkonuna 'Evet' yazılı pankart astı..

Tarih : 28 Ocak 2017, 10:29
Puan Ver : Fenomen Dayı Vereceği Oyu Balkonuna Astı!(7/10)9


2013 yılında balkonuna astığı bayraklı fotoğrafıyla ünlenen ve internet fenomeni haline gelen Salih Tahtalıoğlu, bayrağını bu kez Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda evet oyunu kullanmak için astı.



Google'da binlerce kez 'bayrak asan adam, bayrak asan amca, bayrak asan dayı kim' diye aranan Salih Tahtalıoğlu'nun fotoğrafı, ülke sınırlarını da aşarak dünyada en çok kullanılan fotoğraflar arasında yer aldı.



 



kaynak:sabah








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