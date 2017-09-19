FERİT ŞAHENK, GARANTİ BANKASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN AYRILDI
Ferit Şahenk, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Şahenk'in, Doğuş Holding'te çalışmalara yoğunlaşmak istediği belirtildi.
Ferit Şahenk, Garanti Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldı, yerine Başkan Vekili Süleyman Sözen atandı.
Garanti Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:
"DOĞUŞ HOLDİNG'TEKİ ÇALIŞMALARA YOĞUNLAŞMAK İÇİN İSTİFA ETTİ"
Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Faik Şahenk 19 Eylül 2017 tarihi itibari ile Bankamızdaki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden, Doğuş Holding ve Doğuş Grubu Şirketleri bünyesindeki çalışmalarına yoğunlaşmak adına istifa ettiğini tarafımıza bildirmiştir.
"ŞAHENK'İN YERİNE VEKİLİ SÜLEYMAN SÖZEN GETİRİLDİ"
Yönetim Kurulumuz 19 Eylül 2017 tarihinde toplanarak Sayın Şahenk'in istifasını kabul etmiş olup, söz konusu istifa sonrası boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Başkan Vekili Sayın Süleyman Sözen'in, Başkan Vekilliği görevine ise Sayın Jorge Saenz-Azcunaga Carranza'nın atanmasına karar vermiştir. İstifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atama hususu ise önümüzdeki dönemlerde karara bağlanacaktır.
Kaynak: haberinburada
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