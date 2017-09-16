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FETÖ Ablalarının Çöpçatanlık Faaliyetleri Bylock Yazışmalarında Ortaya Çıktı

FETÖ ABLALARININ ÇÖPÇATANLIK FAALİYETLERİ BYLOCK YAZIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKTI

FETÖ'nün "abla" denilen üst düzey kadın teröristlerinin, üyelerin kiminle evleneceği ve ne zaman boşanacağı konusunda ByLock üzerinden yaptıkları çarpık yazışmalar ortaya çıktı.

Tarih : 16 Eylül 2017, 19:20
Puan Ver : Fetö Ablalarının Çöpçatanlık Faaliyetleri Bylock Yazışmalarında Ortaya Çıktı(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), istediği üyesini istediği kişiyle evlendirip, istediğinde boşanmasına karar verdiği, örgütün gizli yazışmalarına da yansıdı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme yöntemi "ByLock" yazışmaları da deliller arasında yer aldı.

EVLENDİRMEK VE BOŞATMAK ONUN KONTROLÜNDE

Operasyonlar kapsamında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Ş.G'nin, örgütün "abla" olarak tabir ettiği yapılanmasına mensup olduğu belirlendi. "ByLock"u aktif kullandığı da tespit edilen Ş.G. tutuklandı.

Ş.G'nin "ByLock" yazışmalarında, örgüt üyelerini talimatıyla evlendirdiği ve boşanma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

ÜYELERİNİ "MAVİ" VE "BEYAZ" DİYE AYIRMIŞ

Üyelerini "mavi", "beyaz" renk kodlarıyla sınıflandıran örgütün, üyelerinin ne zaman, kiminle evleneceğine karar verdiği gibi ne kadar süreyle evli kalacağına da müdahil olduğu yazışmalarda yer aldı.

"VAR MI DUL YA DA YAŞI BÜYÜK BİR BAYAN"

Ş.G'nin, FETÖ üyelerinin üzerindeki tesiri, "ByLock" yazışmalarına şu şekilde yansıdı:

"- Cumartesi kaçta gelecekti arkadaş

- Ben 16.00-16.30 gibi Cemre'ye gelebilirim

- Geç demezseniz

- Abla bilet almadım daha ben ona diğer hafta da olabilir

- Var mı sizin tanıdığınız dul ya da yaşı büyük bir bayan

- 1980-78 arası abla

- Boşanmış bir abi var abla, büyüğümüz özel takibinde

- Mavi renkli biri, 1 çocuğu var abinin, bizimkiler istemiş boşanmasını, 78'li

- Biri daha var abla hiç evlenmemiş, 1972'li bu da beyaz renkli, kıyafet değişikliği gerekli her ikisinde de"

"EVLİLİK KATALOGLARI" DA İDDİANAMEDE

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Edirne'deki çatı davası için hazırlanan iddianamede yer alan ifadelerde örgütün katalogdan evlilik yaptırdığı tespiti yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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