FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu kardeşi Kutbettin Gülen'in yargılanmasına devam edildi. Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok" dedi.

CEP TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKMADI

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci celsesine, sanık Kutbettin Gülen rahatsızlığı nedeniyle tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılırken sanık avukatı Hasan Özçelik mahkeme salonunda hazır bulundu. Gelen raporları okuyan mahkeme başkanı, tanık Nurettin Veren'in beyanının alınamadığını, sanığın 'Bylock' soruşturmasında cep telefonunda 'Bylock'un bulunamadığını, sanığın örgütün derneklerine ait üyeliğinin bulunamadığını söyledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUM

Sanığın avukatı Hasan Özçelik, müvekkilinin tutuklanma nedeninin örgüt liderinin kardeşi olması olduğunu belirterek, "Müvekkilim üzerine atılı suçun hiçbirini taşımamaktadır. İddianamelerde FETÖ'ye üye yapısı açıklanmıştır. Örgütün haberleşme sistemi 'Bylock'u kullanması, örgütün dernek ve vakıflarına üye olması söz konusuyken, müvekkilim bunların hiçbirini taşımamaktadır. Müvekkilim kendi ihtiyaçlarını görecek durumda değildir, sağlık sorunları vardır. Ayrıca, olayla alakası bulunmayan örgütün lideri Fethulluah Gülen'in yakını Ş. Gülen tahliye edilmiştir. Müvekkilimin Fethullah Gülen ile kardeş olmasa şu anda serbest kalırdı" diye konuştu.

SEGBİS ile tutuklu bulunduğu Denizli Cezaevi'nden ifade veren sanık Kutbettin Gülen, "Terör örgütünü lanetliyorum. Sadece soy ismimden başka bir suçum yok. 20 senedir kalp hastasıyım. Namaz kılan bir insanım. Prostatım var, günde 20-30 defa tuvalete gidiyorum. Altıma bile kaçırıyorum" ifadelerini kullandı.

HEYET RAPORU BEKLENECEK

Savcı verdiği mütalaasında sanığın tutukluluk haline devam edilmesini talep etti. Sanık Kutbettin Gülen tahliyesini talep etti. Sanık avukatı de müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından, sanığın sağlık sorunları için tam teşekküllü bir devlet hastanesinde heyete çıktığı, heyet raporunun daha gelmediğini, heyet raporunun beklenmesine, beyan vermeyen tanık Nurettin Veren'in gelecek celse hazır edilmesine, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet gösteren Çağlayan Matbaasına kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti. Kutbettin Gülen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame ise İzmir Adliyesinde yeni açılan 14. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilmişti.

Kaynak: haberinburada