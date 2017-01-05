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fetö kitaplarını toprağa gömmüşler

FETÖ KİTAPLARINI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Kırklareli'nde bir çiftlikte, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları ele geçirildi.

Tarih : 05 Ocak 2017, 12:30
Puan Ver : Fetö Kitaplarını Toprağa Gömmüşler(6/10)3


Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne gelen "FETÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e ait kamyonla holdinge bağlı çiftliğe geçen yaz kasetler, hard diskler getirilip, yakıldığı ve gömüldüğü" ihbarı üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Asilbeyli köyündeki çiftlikte arama yapıldı.



Baran Tarım ve Hayvancılık Çiftliği'nde kazma ve kürekle yapılan aramada, FETÖ elebaşı Gülen'e ait, yakılarak toprağa gömülmüş kitap ve kasetler ile hard disk parçaları bulundu. Malzemeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.



Gözaltına alınan çiftliğin sahibi A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Fetö  Kitaplarını  Toprağa  Gömmüşler    haber

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