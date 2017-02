15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye'yi işgal etmeyi hedefleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD'deki kalesi Pensilvanya'yı kaybetmek üzere. ABD Başkanlık seçimlerinden sonra ibre FETÖ için tersine dönmeye başladı. Birçok ABD'li senatör FETÖ'nün artık iade edilmesi gerektiğini söylerken, aynı durum FETÖ örgütünün merkezinin olduğu Pensilvanya'da da gerçekleşmeye başladı. FETÖ'nün, Pensilvanya'da yıllardır iyi ilişkiler kurmak için bağışlar yaptığı kritik yöneticiler seçimleri kaybetti. İki yıl önce seçilen Pensilvanya valisi de dahil olmak üzere, seçilmiş Adalet ve Maliye Bakanı ile Cumhuriyetçi parti senatörleri FETÖ'nün faaliyetlerini sorgulamaya başladı.







Pensilvanya'da FETÖ'nün arasının iyi olmadığı bir diğer önemli isim de eyaletin Başmüfettişi makamına oturdu. Pensilvanya eyaletinin Başmüfettişliği biriminin başına Eugene Depasquala geldi. Depasquala'nın da FETÖ'nün okul yapılanmasından rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca cumhuriyetçi senatörler Bob Case ve Linzi Graham'ın da FETÖ ile PKK'yı aynı kefede değerlendirdikleri yorumları yapılıyor. Kaynaklar, bu isimlerin FETÖ lideri Fetullah Gülen'den rahatsız olduklarını ve terör örgütü liderinin artık eskisi gibi at oynatamayacağını belirtiyor. Hatta Depasquala'nın FETÖ'nün eyaletteki okulları hakkında da soruşturma yapmaya hazırlandığı vurgulanıyor.







Donald Trump'ın ABD başkanı olarak seçildiği yeni dönemde FETÖ için diğer eyaletlerde de sıkıntının başlayacağını gösteriyor. New Hempshire eyaletinin seçilmiş yöneticileri de, FETÖ konusunun 'Vergi verenlerini rahatsız etmeye başladığını' düşünüyor. Ayrıca Pensilvanya'da başlayan FETÖ rahatsızlığı New Hempshire'a da sıçradı. MÜSİAD ABD Şubesi eski kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi işadamı Murat Güzel, son dönemde yaşanan bu gelişmeleri teyit etti. Murat Güzel, yıllardır yaşadığı Pensilvanya'da artık FETÖ dışındaki Türkler'in desteklediği yöneticilerin iktidara gelmeye başladığını söyledi. Güzel, "Pensilvanya seçilmiş Adalet Bakanı Josh Shapiro ve Maliye Bakanı Joe Torsella ile bu örgüt hiçbir ilişki kuramadı. Birçok senatör bu alanda Türkiye'nin tezlerini savunmaya başladı" dedi.







