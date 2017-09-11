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FETÖ TETİKÇİSİNİN GİZLİ MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI! MEĞER EL KAİDE İLE ALAKASI YOKMUŞ


FETÖ Tetikçisinin Gizli Mesajları Ortaya Çıktı! Meğer El Kaide ile Alakası Yokmuş
Tarih : 11 Eylül 2017, 08:50
Puan Ver : Fetö Tetikçisinin Gizli Mesajları Ortaya Çıktı! Meğer El Kaide İle Alakası Yokmuş(5/10)1

Geçtiğimiz 19 Aralık'ta Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u silahla vururak öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında suikastçının terör eylemi sonrasında sergilediği profil ile ele geçirilen mesajlar arasındaki çelişki hedef şaşırtmaya çalıştığını net bir şekilde ortaya koydu. Altıntaş'ın "Sosyal Doku" adlı WhatsApp grubundan aynı terör örgütlerinin Suriye ve Irak'ta "Cihad" ilan etmelerini eleştirdiği ortaya çıktı. Suikastçının, saldırıdan 1 ay önce Kırıkkale'de yaşayan sevgilisine WhatsApp mesajında "şehit olmak istiyorum" diye yazdığı, bu yazışmalardan bir süre sonra da bir Rus hayat kadınıyla para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edildi.

HABLEMİTOĞLU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Altıntaş'a suikasttan bir gün önce, "Selamünaleykum" başlıklı Ali İmran Suresi'nin 103'üncü ayetinin yer aldığı bir e-posta geldiği belirlendi. "Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın" şeklindeki ayetin takiyye amaçlı gönderildiği belirtildi. FETÖ suikastı sonucu öldürüldüğü üzerinde durulan yazar Necip Hablemitoğlu'nun tamamlayamadığı "Köstebek" adlı kitabında da söz konusu ayete dikkat çekilerek, terör örgütünün kendini kamufle etmek için bu ayeti kullandığı ifade edilmişti. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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