FETÖ'CÜ GENERAL HAKAN EVRİM, CEZAEVİNDE DİĞER TERÖRİSTLERE BAĞIRA ÇAĞIRA TALİMATLAR VERMİŞ
15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nün komutanı olan FETÖ'cü eski general Hakan Evrim'in, cezaevinde diğer teröristlere bağıra çağıra talimatlar vererek, mahkemede nasıl konuşacaklarını anlattığı ortaya çıktı.
Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Ankara'da 6 farklı yerin bombalanması emrini F-16 pilotlarına ilettiği iddia edilen Kurmay Yüzbaşı Ahmet Tosun'un çapraz sorgusunda, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü Komutanı olan eski Tuğgeneral Hakan Evrim hakkında diğer tutuklulara ifadelerini nasıl verecekleri yönünde talimat verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.
"AYNI TAKTİKLE SAVUNMA YAPIN"
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların aynı tarz savunma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Ahmet Tosun'a, "Hakan Evrim cezaevindeki odasından yüksek sesle, 'Ali Durmuş'un taktiği çok güzeldi. Bundan sonra Ali'nin taktiğini izleyeceğiz. Aynı taktikle savunma yapın' diye bağırdığı için hakkında tutanak tutulmuş. Bu nedenle mi her şeyi reddediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
TUTANAK TUTULDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sanık Tosun, bu soruya yanıt vermedi; ancak 17 Ağustos günü Hakan Evrim hakkında cezaevi yönetimi tarafından diğer sanıklara talimat verdiği ve tutukluları almaya gelen bir rütbeli askere elle yazılmış bilgi notu verdiği gerekçesiyle tutanak tutulduğu ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada
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