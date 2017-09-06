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FETÖ'cüler İçin Verilen Süre Doldu! İşte Vatandaşlıktan Çıkarılacak 130 İsim

FETÖ'CÜLER İÇİN VERİLEN SÜRE DOLDU! İŞTE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK 130 İSİM

Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler için verilen 3 aylık süre doldu. FETÖ lideri Gülen ve HDP'li iki milletvekilinin de bulunduğu 130 kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.

Tarih : 06 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Fetö'cüler İçin Verilen Süre Doldu! İşte Vatandaşlıktan Çıkarılacak 130 İsim(5/10)1

Yurt dışında bulunan 130 FETÖ firarisi için tanınan 3 aylık süre doldu. Bu kişiler, Bakanlar Kurulu'nun karar alması durumunda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılacak. 5 Haziran tarihli Resmi Gazete'de, 130 kişi için yurda dön çağrısı yapılmıştı. İsimler arasında en başta FETÖ elebaşı Fethullah Gülen geldi. İşte isim isim o liste...

"EMNİYET İMAMI" KOZANLI ÖMER DE LİSTEDE

Dikkat çeken ikinci isim ise, "emniyet imamı" olduğu iddia edilen Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil oldu. Özdil için Tayland adli makamlarından iade talebinde bulunulmuştu.

Rize'deki darbe girişimi davasında adı geçen firari sanıklar Haluk Mataracı ve Orhan Tornacı da listede yer aldı.

"ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİ"NE GİREN İSİMLER DE VAR

Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın FETÖ üyeliği iddiasıyla "Aranan Teröristler Listesi"e giren İbrahim Özkara, Ali Akın, Soner Cesur, İbrahim Kabadayı, Eşref Çiftçi ve Muhammed Eroğlu gibi isimlerin de listede yer aldığı görüldü.

HDP'Lİ İKİ VEKİLİN DE VATANDAŞLIĞI DÜŞECEK

HDP sıralarından vekillikleri düşürülen Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız da İçişleri Bakanlığı'nın listesine kondu.

Listede, eski AK Parti Niğde Merkez İlçe Başkanı Latif Göngör ile Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanı Kemal Öksüz de bulundu. Kemal Öksüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 17 kişi ile birlikte FETÖ'ye yardım ettikleri iddiasıyla soruşturma açıldı.

3 AYLIK SÜRE DOLDU, GÖZLER BAKANLAR KURULU'NDA

KHK ile tanınan 3 aylık sürenin tamamlanmasının ardından gözler Bakanlar Kurulu'na çevrildi.

Listede yer alıp üç ay içinde yurda dönmeyenlerin vatandaşlıktan çıkarılmaları için gereken teklif İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulacak.

KARAR, EŞ VE ÇOCUKLARI ETKİLEMEYECEK

Bakanlar Kurulu'nun vatandaşlıktan çıkarma kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak. Vatandaşlıktan çıkarma kararı şahsi olacak, çıkarılan kişinin eş ve çocuklarını etkilemeyecek.

Çıkarılan kişi adına bildirim formu düzenlenecek, bu forma dayanılarak kişinin nüfus kaydı kapatılacak.

İŞTE İSİM İSİM O LİSTE:

Kaynak: Hürriyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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