15 Temmuz sonrası kendilerine sığınan 8 FETÖ'cüyü "hayatları tehlikede" diyerek Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan, 2 Suriyeli mülteciyi "Türkiye çok güvenli" diyerek gönderme kararı aldı.

Yunanistan'da Danıştay, iki Suriyeli sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesi kararını onadı.

MAHKEME İTİRAZLARINI REDDETTİ

Danıştay'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilmelerine karar verilen iki Suriyeli sığınmacının itirazı reddedildi.

Mahkemenin kararında, Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesine imza atmış bir ülke olmasına ve AB ile birlikte sığınmacıların korunması amaçlı ortak bir eylem planı içinde bulunduğuna dikkat çekildi.

"TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin "sığınmacılar için güvenli bir ülke" olduğu belirtilen kararda, sığınmacıların işkence veya insanlık dışı muamele gibi tehditlerle karşılaşmadıkları belirtildi. Kararda ayrıca sığınmacıların ailelerinin Türkiye'de yaşadığı vurgulandı.

Yaşları 21 ve 29 olan iki sığınmacı, Temmuz 2016'da Midilli Adası'na geçerek Yunanistan'a iltica talebinde bulunmuş ancak İltica Komisyonu sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesine karar vermişti. Sığınmacılar, komisyonun kararının iptal edilmesi için Danıştay'a itirazda bulunmuştu. Göçmen mutabakatı sonrası Yunan adalarında bulunan yüzlerce Suriyeli sığınmacının, karardan etkilenmesi bekleniyor.

FETÖ'CÜLERİ İADE ETMEMİŞTİ

Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle bu ülkeye kaçan 8 FETÖ'cü teröristi Türkiye'nin tüm ısrarlarına rağmen iade etmeyi reddetmiş, mahkeme kararını "Türkiye'de hayatları tehlikede" gerekçesine dayandırmıştı.

Kaynak: haberinburada