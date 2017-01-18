

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KHK ile kapatılmadan önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yayım yapan Yeni Emek gazetesinin imtiyaz sahibi, tutuklu E.C'nin Kırklareli'ndeki bir depoda, örgüte ait dokümanlar sakladığı bilgisine ulaştı.







Polis ekiplerince, E.C'nin İstiklal Caddesi'ndeki deposunda yapılan aramada, askeri bölgelere ait harita bilgilerinin yer aldığı kitapla FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ait yaklaşık 150 kitap ve kaset bulundu.







Harita bilgileri içeren kitabın incelenmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.







kaynak:yenişafak