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FETÖ'DEN TUTUKLANAN ESKİ KAYMAKAM KADİR GÜNTEPE, HTS KAYITLARINI ARAŞTIRMIŞ


FETÖ'den Tutuklanan Eski Kaymakam Kadir Güntepe, HTS Kayıtlarını Araştırmış
Tarih : 13 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Fetö'den Tutuklanan Eski Kaymakam Kadir Güntepe, Hts Kayıtlarını Araştırmış(8/10)4

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ'nün "mülkiye yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen eski Beytüşşebap Kaymakamı tutuklu sanık Kadir Güntepe hakkında hazırlanan 38 sayfalık iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

HTS KAYITLARINI ARAŞTIMIŞ

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen Güntepe'nin, mahkeme kararıyla telefonlarının dinlendiği ve sanığın 24 Aralık 2016 tarihinde kullandığı hattın müşteri hizmetlerini arayarak, mevcut hattının HTS (Hızlı Veri Toplama Sistemi) kayıtlarının mahkeme kararıyla alınıp alınmadığını ve ne kadar süre geriye doğru alındığına yönelik sorular sorduğu bilgisine yer verildi.

"KAYMAKAMLAR İMAMI"YLA 33 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Kayıtların 2014 yılından itibaren alındığını öğrenen Güntepe'nin bu kayıtları e-mail adresine gönderilmesini istediği kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

"HTS analiz tutanağı ile Hüseyin Özyurt'un (kaymakamlar imamı) kullandığı hat ile şüpheli Kadir Güntepe'nin 17 Mart 2013-30 Mart 2014 tarihleri arasında toplam 33 kez arayan-aranan kaydının olduğu tespit edildi. Bu görüşmelerden 14'ünün Kadir Güntepe tarafından, 8'inin Hüseyin Özyurt tarafından, kalan 11'inin ise ise mesajlaşma olduğu tespit edildi."

PTT MEMURLUĞUNDAN KAYMAKAMLIĞA

Güntepe'nin iddianamedeki ifadesinde 2008 yılında KPSS'ye girdiğini ve PTT gişe memurluğunu kazandığını, daha sonra istifa edip 3 ay sonra kaymakamlık sınavına girerek kazandığını kaydetti.

EŞİ: FETÖ'YLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM

97. dönem kaymakam olduğunu belirten Güntepe, "Eşimle 2010 yılının sonlarında tanıştım. Bizi, lise yıllarında tanıştığım soy ismini hatırlamadığım Mehmet isimli arkadaşım tanıştırdı. Eşim dershanede öğretmendi. Bu iş yerinin FETÖ'yle iltisakını sonradan öğrendim. Eşim, kendi isteğiyle istifa etmişti." dedi.

FETÖ İLE BAĞLANTISI OLMADIĞINI SAVUNDU

Güntepe, ByLock programı yüklemediğini, Viber ve Tango programlarını kullandığını, terör örgütü FETÖ'yle bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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