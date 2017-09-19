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Fetö'den Tutuklanan Eski Saraydüzü Kaymakamı Tahliye Edildi

FETÖ'DEN TUTUKLANAN ESKİ SARAYDÜZÜ KAYMAKAMI TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ davasında 14 aydır tutuklu yargılanan eski Saraydüzü Kaymakamı Yusuf Özbey, "Bulunan 1 dolar kızımın düğününde dağıtılan bahşişlerden kaldı" şeklinde savunma yapınca tahliye edildi.

Tarih : 19 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Fetö'den Tutuklanan Eski Saraydüzü Kaymakamı Tahliye Edildi(9/10)5

Sinop'un Saraydüzü İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken 21 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Yusuf Özbey hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda dava açıldı.

GÖRÜNTÜLÜ OLARAK İFADE VERDİ

Bugün görülen davanın ilk duruşması SEGBİS ile görüntülü olarak tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Yusuf Özbey suçlamaları kabul etmeyerek kendini savundu.

"F SERİSİ 1 DOLAR KIZIMIN DÜĞÜNÜNDEN KALMA"

Özbey, "Bilgisayarıma format atılmasını örgüt ile bağlantılı olduğumu düşünmek hukuka uygun değildir. Evimde ele geçen 1 dolar kız kardeşimin düğünü sırasında ortaya bahşiş olarak atılan paradan kalmadır. Bahşiş olarak atılan paraların F serisi olup olmadığı bilmiyorum. Ben örgüt mensubu olsaydım 15 Temmuz sonrası bu parayı absürt bir yere saklar ve orada ele geçerdi. El konulan bir para suç delili olamaz. Tutukluluk şartlarım oluşmamıştır" dedi.

MAHKEME TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti delillerin toplanmış olması ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Yusuf Özbey'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 12 Aralık'a ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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